The Flash é comparado com aclamado filme do Batman

O filme The Flash é uma das estreias mais aguardadas da DC no ano, e o projeto foi comparado com aclamado longa do Batman.

Alguns membros selecionados de Hollywood tiveram a oportunidade de ver o filme antes do público, e acabaram pontuando sobre a qualidade.

Segundo as pessoas que viram, o filme The Flash está deixando todos empolgados como Batman: O Cavaleiro das Trevas em 2008, lançado há quase 15 anos (via ComicBook).

O relatório da Variety ainda aponta sobre o multiverso e viagens no tempo, assuntos que serão trabalhados ao longo do filme.

“O diretor Andy Muschietti está saindo dos filmes It: A Coisa, Michael Keaton e Ben Affleck estão retornando como Batman, e o enredo gira em torno de viagens no tempo e multiversos, duas das coisas mais quentes que acontecem na narrativa de super-heróis”, escreve a Variety.

“As pessoas de dentro do estúdio não ficaram tão empolgadas com o filme de super-herói da Warner Bros. desde os filmes do Cavaleiro das Trevas . Na verdade, quase tudo sobre o Flash aponta para uma grande sensação de verão. Quase”, conclui o relatório.

Surge o Velocista Escarlate

O filme The Flash, estrelado por Ezra Miller e dirigido por Andy Muschietti e escrito por Christina Hodson, vai abordar o quadrinho Flashpoint, com o herói criando um mundo paralelo após tentar salvar sua mãe de ser assassinada.

Apesar de aborda a famosa história do personagem, uma sinopse oficial ainda não foi revelada pela Warner Bros.

Além de Ezra Miller, o filme terá os retornos de Ben Affleck e Michael Keaton como os Batmans de seus respectivos universos, bem como Michael Shannon como General Zod. Sasha Calle fecha o elenco principal no papel de Supergirl.

The Flash chega aos cinemas em 16 de junho.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.