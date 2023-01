The Flash é “um dos maiores filmes de super-heróis” já feitos, diz chefe da DC

O filme The Flash é um dos mais aguardados do ano, e o chefe da DC, James Gunn, diz que é um dos maiores filmes de super-heróis já feitos.

Com os novos planos da DC, Miller parece ter ganhado seu destaque, e o cineasta de O Esquadrão Suicida está animado para o filme do velocista.

“Vou dizer aqui que The Flash é provavelmente um dos maiores filmes de super-heróis já feitos”, disse ele.

O produtor e também chefe da DC, Peter Safran, revelou que Ezra Miller está comprometido em melhorar e cuidar de sua saúde após ter passado por diversos problemas (via Variety).

“Ezra está totalmente comprometido com a recuperação deles.E apoiamos totalmente essa jornada em que eles estão agora. Quando chegar a hora certa, quando eles sentirem que estão prontos para a discussão, todos descobriremos qual é o melhor caminho a seguir”, disse ele. “Mas agora, eles estão completamente focados em sua recuperação. E em nossas conversas com eles nos últimos meses, parece que eles estão fazendo um enorme progresso.”

Ezra Miller como The Flash

Sobre The Flash

A trama de The Flash se passa depois dos eventos de Liga da Justiça, mostrando Barry Allen (Ezra Miller) viajando no tempo para evitar o assassinato de sua mãe, crime pelo qual seu pai foi injustamente condenado.

Mas sua atitude traz grandes consequências para o universo e, ao voltar no tempo, Barry viaja através de mundos diferentes do seu e conta com a ajuda de versões diferentes de heróis que já conheceu – incluindo versões do Batman de Michael Keaton e Ben Affleck – para reestabelecer a ordem no universo.

A direção do longa ficou a cargo de Andy Muschietti (It: A Coisa).

The Flash passou por vários reajustes durante sua pós-produção e heróis famosos da DC, como Superman e Mulher-Maravilha, foram removidos do filme.

O longa estrelado por Ezra Miller estreia em 15 de junho no Brasil.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.