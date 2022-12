The Flash: Filme com Ezra Miller pode ter a presença de mais heróis

O futuro da DC está nas mãos de The Flash, novo filme do ator Ezra Miller no papel do velocista. O longa que vai adaptar o arco Flashpoint, ainda pode ter a presença de mais heróis.

Muito se fala sobre o filme recomeçar o universo da DC nos cinemas, embora muita coisa esteja sendo mantida em segredo pela Warner Bros.

Continua depois da publicidade

Com a volta de Henry Cavill ao papel de Superman em Adão Negro, foi revelado que ele deve interpretar o herói também em The Flash.

Além dele, Jason Momoa, o Aquaman, também pode fazer uma aparição surpresa, assim como outros heróis não revelados (via ScreenRant).

É dito que Cavill filmou sua participação em The Flash ainda em setembro, enquanto os rumores sobre sua presença em Adão Negro estavam cada vez mais fortes.

Cena do Superman em The Flash ainda é um debate

Mesmo que tenha gravado sua participação em The Flash, a cena de Cavill como Superman no filme ainda é um debate no estúdio.

Há possibilidades de que James Gunn e Peter Safran deixem a aparição do Homem de Aço de fora, mesmo que o personagem apareça na história nos quadrinhos.

O futuro de Cavill no papel ainda parece ser incerto, embora ele tenha retornado em Adão Negro, mas não tenha assinado um contrato com a DC de forma oficial.

O ator já revelou que estaria retornando para o papel depois de alguns anos longe, deixando os fãs ainda mais entusiasmados com o futuro do Superman no cinema. Porém, pode ser que sua participação seja em poucos projetos.

The Flash estreia no dia 16 de junho de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.