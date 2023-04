The Flash: Filme quase teve participações de Grant Gustin, Lynda Carter e outros

Muitos criticaram o fato de Grant Gustin ter sido esnobado pela Warner Bros, ao não terem incluído uma participação dele no filme The Flash. No entanto, ele quase deu as caras no longa-metragem da DC.

Não apenas isso. Lynda Carter também teria uma participação especial no filme, como a Mulher-Maravilha, conforme o diretor Andy Muschietti.

Muschietti revelou (via CBR) que as participações especiais de Carter e Gustin foram duas das várias que não entraram no corte final do próximo blockbuster da DC.

“Brincamos com a ideia de incluir personagens da DC da TV, mas tivemos que escolher.” Outras participações especiais de Muschietti e dos editores Jason Ballantine e Paul Machliss incluem Pinguim (Burgess Meredith) e Coringa (Cesar Romero) da série do Batman de 1966, e Jor-El (Marlon Brando) de Superman: O Filme de 1978.

Grant Gustin como Flash na série The Flash.

Mais sobre The Flash

A trama de The Flash se passa depois dos eventos de Liga da Justiça, mostrando Barry Allen (Ezra Miller) viajando no tempo para evitar o assassinato de sua mãe, crime pelo qual seu pai foi injustamente condenado.

Mas sua atitude traz grandes consequências para o universo e, ao voltar no tempo, Barry viaja através de mundos diferentes do seu e conta com a ajuda de versões diferentes de heróis que já conheceu – incluindo versões do Batman de Michael Keaton e Ben Affleck – para reestabelecer a ordem no universo.

A direção do longa ficou a cargo de Andy Muschietti (It: A Coisa).

The Flash passou por vários reajustes durante sua pós-produção e heróis famosos da DC, como Superman e Mulher-Maravilha, foram removidos do filme.

The Flash estreia em 15 de junho no Brasil.

