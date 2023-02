The Flash ganha cartazes com herói, Batman de Michael Keaton e Supergirl

Depois do trailer de The Flash ter sido lançado durante o Super Bowl, a Warner Bros divulgou pôsteres de personagens do filme da DC.

As imagens mostram, individualmente, o Flash, Supergirl e o Batman de Michael Keaton, com a legenda: “os mundos colidem”.

Continua depois da publicidade

Essa frase certamente é referência ao multiverso que é aberto no filme do velocista escarlate, que chega até a contar com duas versões do herói titular.

O filme de The Flash ainda traz dois Batmans distintos: o de Michael Keaton e o de Ben Affleck.

Veja os pôsteres, abaixo.

Mais sobre The Flash

A trama de The Flash se passa depois dos eventos de Liga da Justiça, mostrando Barry Allen (Ezra Miller) viajando no tempo para evitar o assassinato de sua mãe, crime pelo qual seu pai foi injustamente condenado.

Mas sua atitude traz grandes consequências para o universo e, ao voltar no tempo, Barry viaja através de mundos diferentes do seu e conta com a ajuda de versões diferentes de heróis que já conheceu – incluindo versões do Batman de Michael Keaton e Ben Affleck – para reestabelecer a ordem no universo.

A direção do longa ficou a cargo de Andy Muschietti (It: A Coisa).

The Flash passou por vários reajustes durante sua pós-produção e heróis famosos da DC, como Superman e Mulher-Maravilha, foram removidos do filme.

The Flash, estrelado por Ezra Miller, estreia em 15 de junho no Brasil.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.