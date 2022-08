The Flash ganha uma conquista muito importante na DC

O novo filme estrelado por Ezra Miller, The Flash, ganhou uma conquista muito importante na DC.

Após o cancelamento de Batgirl, a Warner Bros. Discovery está avaliando outros projetos da editora, incluindo o filme do Velocista Escarlate.

As exibições de teste do filme já aconteceram, e as últimas revelaram que o filme atingiu boas pontuações para o estúdio (via ScreenRant).

The Flash obteve algumas das pontuações mais altas nas sessões desde a trilogia Cavaleiro das Trevas. Ao que parece, a Warner está esperançosa para o lançamento.

Os filmes do Batman de Nolan foram aclamados pela crítica e sucessos de bilheteria, com O Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas Ressurge ultrapassando US$ 1 bilhão nas bilheterias.

Surge o Velocista Escarlate

O filme The Flash, estrelado por Ezra Miller e dirigido por Andy Muschietti e escrito por Christina Hodson, vai abordar o quadrinho Flashpoint, com o herói criando um mundo paralelo após tentar salvar sua mãe de ser assassinada.

Além de Ezra Miller, o filme terá os retornos de Ben Affleck e Michael Keaton como os Batmans de seus respectivos universos, bem como Michael Shannon como General Zod. Sasha Calle fecha o elenco principal no papel de Supergirl.

The Flash chega aos cinemas em 23 de junho de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.