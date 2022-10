The Flash: Nova foto do set quase mostra traje melhorado do herói

Uma nova foto do set de The Flash deu uma prévia borrada do traje melhorado que o herói da DC usará no filme.

A produção já passou por poucas e boas, com atrasos por mudanças na equipe, a pandemia da COVID-19, e as recentes polêmicas do ator Ezra Miller. O filme teve tantas crises que a data de estreia era para 2018, mas só veremos o longa do Velocista Escarlate em junho de 2023.

A história será inspirada pelo arco Flashpoint, conhecido por brincar com mudanças na linha do tempo e universos paralelos.

As controversas envolvendo Miller começaram a afetar o projeto mais cedo nesse ano, com a Warner Bros. Discovery pensando em nem lançar o filme no cinema, e reescalar o ator em projetos futuros.

Por mais que Miller não tenha seu futuro garantido na franquia, o pedido de desculpas feito pelo ator em agosto fez com que os produtores decidissem lançar a obra nos cinemas.

Mas mesmo com as crises, uma boa parte dos fãs ainda quer ver o futuro dos personagens introduzidos por Zach Snyder, além disso, as sessões teste do filme e as imagens do novo uniforme do Flash também ajudaram a criar uma aura de otimismo em volta da produção.

Agora, Barbara Muschietti, uma produtora do filme The Flash, deu uma pequena prévia do novo uniforme usado por Barry Allen no filme. Muschietti postou uma foto de seu irmão Andy, com um borrão vermelho atrás.

Surge o Velocista Escarlate

O filme The Flash, estrelado por Ezra Miller e dirigido por Andy Muschietti e escrito por Christina Hodson, vai abordar o quadrinho Flashpoint, com o herói criando um mundo paralelo após tentar salvar sua mãe de ser assassinada.

Além de Ezra Miller, o filme terá os retornos de Ben Affleck e Michael Keaton como os Batmans de seus respectivos universos, bem como Michael Shannon como General Zod. Sasha Calle fecha o elenco principal no papel de Supergirl.

The Flash chega aos cinemas em 23 de junho de 2023.

