The Flash: Poderes do vilão do filme são revelados

Foram divulgados novos detalhes sobre o vilão de The Flash através de uma linha de brinquedos do filme.

De acordo com o BuzzFeed do Brasil, serão lançadas duas coleções de tamanhos diferentes na Abrin, a maior feira de brinquedos da América Latina, com duas versões do Flash, o Batman, e o vilão, Dark Flash, que, segundo a descrição do site, “rouba a alma de heróis velocistas”.

Continua depois da publicidade

Vale lembrar que o vilão de The Flash não foi oficialmente confirmado, mas não é a primeira vez que o Flash Negro é apontado como o principal antagonista do longa – veja o brinquedo baseado no vilão.

Mais sobre The Flash

A trama de The Flash se passa depois dos eventos de Liga da Justiça, mostrando Barry Allen (Ezra Miller) viajando no tempo para evitar o assassinato de sua mãe, crime pelo qual seu pai foi injustamente condenado.

Mas sua atitude traz grandes consequências para o universo e, ao voltar no tempo, Barry viaja através de mundos diferentes do seu e conta com a ajuda de versões diferentes de heróis que já conheceu – incluindo versões do Batman de Michael Keaton e Ben Affleck – para reestabelecer a ordem no universo.

A direção do longa ficou a cargo de Andy Muschietti (It: A Coisa).

The Flash passou por vários reajustes durante sua pós-produção e heróis famosos da DC, como Superman e Mulher-Maravilha, foram removidos do filme.

The Flash, estrelado por Ezra Miller, estreia em 15 de junho no Brasil.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.