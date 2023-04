The Flash quebra o universo DC em trailer do filme

Depois de novos pôsteres de The Flash terem sido divulgados, um novo trailer do filme foi lançado pela DC Studios.

A prévia mostra o herói titular lutando ao lado do Batman de Michael Keaton e da Supergirl de Sasha Calle, com direito ao avião do Homem-Morcego, que terá uma presença maior no filme.

Além disso, vemos breves trechos com o Batman de Ben Affleck, que parece funcionar como a voz da razão para Barry.

O General Zod também dá as caras e pode ser o principal antagonista do filme.

Confira abaixo o trailer de The Flash:

Mais sobre The Flash

A trama de The Flash se passa depois dos eventos de Liga da Justiça, mostrando Barry Allen (Ezra Miller) viajando no tempo para evitar o assassinato de sua mãe, crime pelo qual seu pai foi injustamente condenado.

Mas sua atitude traz grandes consequências para o universo e, ao voltar no tempo, Barry viaja através de mundos diferentes do seu e conta com a ajuda de versões diferentes de heróis que já conheceu – incluindo versões do Batman de Michael Keaton e Ben Affleck – para reestabelecer a ordem no universo.

A direção do longa ficou a cargo de Andy Muschietti (It: A Coisa).

The Flash passou por vários reajustes durante sua pós-produção e heróis famosos da DC, como Superman e Mulher-Maravilha, foram removidos do filme.

The Flash estreia em 15 de junho no Brasil.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.