The Flash revela mais detalhes do traje do herói; veja

The Flash é um dos filmes mais aguardados da DC, e promete apresentar o concito do multiverso da editora no cinema. Com um novo traje para o heróis, mais detalhes sobre ele foram revelados.

Após ser apresentado em Batman vs Superman, o Flash se tornou um dos personagens mais importantes da DC nos filmes.

Embora o primeiro traje tenha sido criado por ele mesmo, a nova versão pode ser criada por Barry com a ajuda de Batman (via The Direct).

A imagem mostra o traje vermelho do personagem, com veias amarelas e brilhantes ao redor, saindo do símbolo de raio no peito.

Veja a imagem, abaixo.

Surge o Velocista Escarlate

O filme The Flash, estrelado por Ezra Miller e dirigido por Andy Muschietti e escrito por Christina Hodson, vai abordar o quadrinho Flashpoint, com o herói criando um mundo paralelo após tentar salvar sua mãe de ser assassinada.

Apesar de aborda a famosa história do personagem, uma sinopse oficial ainda não foi revelada pela Warner Bros.

Além de Ezra Miller, o filme terá os retornos de Ben Affleck e Michael Keaton como os Batmans de seus respectivos universos, bem como Michael Shannon como General Zod. Sasha Calle fecha o elenco principal no papel de Supergirl.

The Flash chega aos cinemas em 16 de junho.

