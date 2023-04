The Flash supera as expectativas, dizem primeiras reações

The Flash foi exibido para algumas pessoas no CinemaCon e as reações são, em geral, positivas. Esse parece ser uma boa despedida para a velha DC (ainda que tenhamos Aquaman e Besouro Azul pela frente).

“Sim. The Flash é tão bom quanto os rumores dizem. É um encontro entre De Volta para o Futuro e Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa com todo o humor e coração do primeiro e ação e surpresas do segundo. Se alguma coisa, pode ser um pouco ambicioso demais, mas também é incrivelmente satisfatório, reconfortante e divertido”, escreveu Germain Lussier, do Gizmodo.

“Eu não sei o que dizer além de The Flash entregou mais do que eu poderia ter esperado. A atuação é para lá de ótima. Keaton oferece tudo o que você quer. Supergirl é a minha nova super-heroína favorita? Estou genuinamente chocado que este filme atenda e supere o hype. Nunca esperei isso”, escreveu Chris E. Hayner.

“Acabei de assistir The Flash na CinemaCon. Tem algumas coisas que você não vai acreditar e mostra muito mais dos poderes de Barry Allen. É de fato um dos melhores da DC e se encaixa muito bem como uma história de ponte entre as antigas e novas franquias DCEU. É também o filme mais engraçado da DC”, elogiou Rob Keyes, do ScreenRant.

“The Flash consegue entregar gloriosas emoções elevadas. Andy Muschietti captura o que muitos de nós sempre sonhamos para uma história cinematográfica em Flash”, disse Andrew J. Salazar, do Discussing Film.

Mais sobre The Flash

A trama de The Flash se passa depois dos eventos de Liga da Justiça, mostrando Barry Allen (Ezra Miller) viajando no tempo para evitar o assassinato de sua mãe, crime pelo qual seu pai foi injustamente condenado.

Mas sua atitude traz grandes consequências para o universo e, ao voltar no tempo, Barry viaja através de mundos diferentes do seu e conta com a ajuda de versões diferentes de heróis que já conheceu – incluindo versões do Batman de Michael Keaton e Ben Affleck – para reestabelecer a ordem no universo.

A direção do longa ficou a cargo de Andy Muschietti (It: A Coisa).

The Flash passou por vários reajustes durante sua pós-produção e heróis famosos da DC, como Superman e Mulher-Maravilha, foram removidos do filme.

The Flash estreia em 15 de junho no Brasil.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.