The Flash tem ótimas notícias para os fãs da DC

A produção de The Flash passou por muitos percalços ao longo dos anos. Recentemente, Ezra Miller ainda se envolveu em inúmeras polêmicas, chegando a ser preso. Mas parece que o filme não deve decepcionar os fãs.

A Variety publicou uma matéria acerca do futuro do ator nos filmes do herói da DC, analisando por que o estúdio não deve demitir Miller.

Na matéria, o veículo aponta que a Warner Bros. enxerga The Flash como um dos melhores filmes da DC. Caso isso prove ser verdade, é improvável que vejamos Ezra Miller sendo substituído.

The Flash é dirigido por Andy Muschietti, que trabalhou em It – A Coisa. O roteiro é de Christina Hodson, de Aves de Rapina.

O elenco é estrelado por Ezra Miller como Flash, Sasha Calle como Supergirl, Michael Keaton como Batman e Michael Shannon como General Zod.

Ben Affleck também terá uma participação como a sua versão de Batman, embora ainda não esteja confirmado se ele terá alguma cena ao lado de Michael Keaton.

The Flash chega aos cinemas em 23 de junho de 2023.

