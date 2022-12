The Flash terá icônico veículo do Batman de Michael Keaton

O filme The Flash é um dos mais aguardados de 2023 da DC, e já pode ter revelado um dos icônicos veículos do Batman de Michael Keaton.

Com o retorno de Keaton e Ben Affleck como Batman, o longa-metragem vai adaptar o arco Flashpoint, a principal história do Velocista Escarlate nos quadrinhos.

O colecionável destaca uma nova versão do Batwing, com o nome de Ultimate Batwing, aparentemente melhorada pelo Cavaleiro das Trevas (via ScreenRant).

Além disso, o colecionável ainda traz o Batman de Keaton e o Flash, detalhando melhor os trajes dos dois personagens do filme.

Veja a imagem, abaixo.

Quais outros veículos podem aparecer?

Nos quadrinhos, o termo Ultimate Batwing não existe, e parece ser realmente criado para o próprio filme. É uma nova versão do Batwing, que pode ter mais armas e uma tecnologia avançada.

Porém, além do Batwing, que vai aparecer de alguma, os fãs podem estar se perguntando se outros veículos do Cruzado Encapuzado estarão no longa.

Como mostrado no teaser, o Batmóvel fará uma aparição, e possivelmente será o clássico usado no filme de 1989, e que se tornou um marco para o arsenal do personagem. Além disso, é claro, a Batmoto do Batman de Ben Affleck também vai aparecer.

Fica a questão se o Bat-barco usado pelo herói em Batman: O Retorno pode aparecer, ou algum outro veículo novo.

The Flash chega aos cinemas em 16 de junho de 2023.

