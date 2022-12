The Flash teria participação de The Rock; saiba mais

O filme The Flash é uma das principais estreias da DC em 2023, que terá a volta de Ezra Miller ao papel do herói. Com vários personagens fazendo participações na história, Adão Negro de Dwayne Johnson foi cotado para o longa.

Após The Rock revelar que seu personagem não faz parte da primeira leva da DC Studios, o ator parece ter perdido espaço na DC.

Johnson recusou participar de Shazam! Fúria dos Deuses, e agora, também de The Flash, conforme revela Umberto Gonzalez, jornalista do TheWrap (via ScreenRant).

Na época em que o filme do velocista estava em produção, houve uma tentativa de trazer Adão Negro para a história em uma participação.

Porém, o ator, bem como o produtor Hiram Garcia, da Seven Bucks Production, recusaram uma aparição de Johnson na pele do personagem sem que fosse no filme solo.

Dwayne Johnson como Adão Negro

Superman e Mulher-Maravilha são cortados de The Flash

Com a recusa de Dwayne Johnson, The Flash teria a presença de Henry Cavill como Superman e Gal Gadot no papel de Mulher-Maravilha. No entanto, a Warner decidiu cortar eles do filme.

A decisão vem logo após a DC Studios anunciar que Cavill não seria mais o Superman em futuros projetos do herói.

Por conta disso, a Warner Bros. achou mais viável cortar a cena em que o Superman aparece, embora a Supergirl ainda permaneça na trama, bem como o General Zod.

Além disso, o cancelamento de Mulher-Maravilha 3, com a diretora Patty Jenkins, também auxiliou no processo de deixar a Mulher-Maravilha de fora.

The Flash estreia no dia 16 de junho de 2023.

