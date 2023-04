The Flash: Trailer internacional revela visual do Flash Negro

A estreia de The Flash se aproxima e um trailer internacional revela o visual do Flash Negro, que deve trabalhar junto do herói principal no filme.

A prévia mostra o uniforme preto do personagem e também vemos que ele luta ao lado do Barry Allen que conhecemos ao longo da obra.

Continua depois da publicidade

Ainda não se sabe se ele irá se tornar um antagonista do meio para o final do filme.

Vale apontar que o uniforme dele é uma modificação do traje do Batman de Michael Keaton, ,com as orelhas cortadas e símbolo pintado.

O trailer ainda mostra algumas outras cenas inéditas do filme, com participação da Supergirl, Batman de Michael Keaton e de Ben Affleck.

Confira abaixo.

Mais sobre The Flash

A trama de The Flash se passa depois dos eventos de Liga da Justiça, mostrando Barry Allen (Ezra Miller) viajando no tempo para evitar o assassinato de sua mãe, crime pelo qual seu pai foi injustamente condenado.

Mas sua atitude traz grandes consequências para o universo e, ao voltar no tempo, Barry viaja através de mundos diferentes do seu e conta com a ajuda de versões diferentes de heróis que já conheceu – incluindo versões do Batman de Michael Keaton e Ben Affleck – para reestabelecer a ordem no universo.

A direção do longa ficou a cargo de Andy Muschietti (It: A Coisa).

The Flash passou por vários reajustes durante sua pós-produção e heróis famosos da DC, como Superman e Mulher-Maravilha, foram removidos do filme.

The Flash estreia em 15 de junho no Brasil.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.