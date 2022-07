The Good Nurse: Atriz da Marvel é destaque em imagens de filme da Netflix

Uma das estrelas da Marvel, Jessica Chastain, é destaque nas primeiras imagens de The Good Nurse, novo filme da Netflix.

Sendo conhecida por X-Men: Fênix Negra e It: Capítulo Dois, Chastain se junta com Eddie Redmayne para estrelar um suspense para o streaming (via Vanity Fair).

Baseado em fatos, o filme segue a enfermeira Loughren que suspeita que seu colega de trabalho, Cullen, seja o responsável por várias mortes misteriosas.

Desconfiando de seu colega, a enfermeira tenta ir atrás, em busca da verdade, para impedir que ele possa matar mais inocentes.

Veja as imagens, abaixo.

Baseado em fatos, o meu novo filme The Good Nurse é estrelado por Jessica Chastain e Eddie Redmayne. 💉



Na trama, uma enfermeira suspeita que o colega é responsável por uma série de mortes misteriosas e arrisca a própria vida em busca da verdade. Estreia ainda em 2022. pic.twitter.com/rDn5bxieET — netflixbrasil (@NetflixBrasil) July 21, 2022

Mais sobre The Good Nurse

“Suspeitando que seu colega seja responsável por uma série de mortes misteriosas de pacientes, uma enfermeira arrisca sua própria vida para descobrir a verdade neste emocionante thriller baseado em fatos reais”, revela a sinopse da Netflix.

Com Chastain e Redmayne, o elenco ainda conta com Nnamdi Asomugha, Noah Emmerich e Kim Dickens. Tobias Lindholm é o diretor, enquanto Krysty Wilson-Cairns escreve o roteiro.

The Goode Nurse estreia em 2022, na Netflix.

