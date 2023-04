The Last Kingdom: Por que 2 personagens cruciais não estão em Seven Kings Must Die

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, o filme Seven Kings Must Die lidera o Top 10 da plataforma. O longa encerra a história da série The Last Kingdom, e por isso, muitos fãs notaram a ausência de dois personagens cruciais na continuação: o Rei Edward e a Lady Aelswith.

“Após a morte do rei Edward, Uhtred de Bebbanburg e seus companheiros se aventuram por um reino dividido na esperança de finalmente unir a Inglaterra”, afirma a sinopse oficial de Seven Kings Must Die (Sete Reis Devem Morrer).

O filme estreou na Netflix em 14 de abril. Além de conquistar os assinantes da plataforma, Seven Kings Must Die ganhou o coração da crítica especializada, com 90% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Mostramos abaixo porque dois dos personagens mais importantes de The Last Kingdom não aparecem em Seven Kings Must Die; confira!

Por que Edward e Aelswith não aparecem em Seven Kings Must Die?

Atualmente, Seven Kings Must Die é o filme mais assistido pelos assinantes brasileiro da Netflix, superando hits como Mistério em Paris e Despercebida.

O novo filme traz de volta os personagens mais importantes de The Last Kingdom, mas duas ausências são flagrantes: a do Rei Edward e a da Lady Aelswith (na foto acima). Sendo assim, por que os personagens não aparecem no longa?

O sumiço desses personagens – interpretados por Timothy Innes e Eliza Butterworth – foi explicada pela roteirista de Seven Kings Must Die em um papo recente com a imprensa.

“Foi de partir o coração!”, disse Martha Hillier, referindo-se à necessidade de cortar os personagens do longa. “Foi muito difícil tomar essa decisão, já que amo todos eles. Mas nós tínhamos um tempo limitado de tela, e por isso, não poderíamos fazer jus a todos os personagens”, completou a roteirista.

Segundo Hillier, o principal objetivo de Seven Kings Must Die é oferecer um final satisfatório para a história do protagonista Uhtred, vivido por Alexander Dreymon. Por isso, outros personagens acabaram ficando de fora da conclusão.

“Seven Kings Must Die é a história do Uhtred… e foi bem legal adotar essa perspectiva, já que com ela, tivemos a oportunidade de trazer o desfecho dos livros para as telas”, explicou o roteirista.

Originalmente, a Lady Aelswith retornaria em uma participação especial em Seven Kings Must Die. No entanto, compromissos prévios da atriz Eliza Butterworth também impediram a volta da personagem.

“Nós realmente tentamos de tudo”, concluiu Martha Hillier.

Seven Kings Must Die, a continuação da série épica The Last Kingdom, está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

