The Marvels: Atriz revela dificuldade durante as gravações

A atriz de The Marvels (Capitã Marvel 2), Brie Larson, revelou que teve algumas dificuldades durante as gravações.

Um dos lançamentos da Marvel para 2023, Capitã Marvel 2 vai explorar Carol Danvers e Kamala Khan em uma nova aventura única.

Larson comentou que o trabalho no novo filme foi mais difícil que no primeiro, mas não teve de utilizar muito os cabos para ficar suspensa e fazer várias cenas de voo (via ComicBook).

“Outra coisa sobre os cabos é que parece muito divertido e bonito. Você não quer fazer disso um grande problema, mas é desconfortável”, comentou a estrela.

“O que é diferente com este do último é que Carol não voou até o final, então eu não tive tanto trabalho com os cabos”, disse ela.

Mais sobre The Marvels

The Marvels é um vindouro filme baseado nos quadrinhos da Marvel, com as personagens Carol Danvers/Capitã Marvel, Kamala Khan/Ms. Marvel e Monica Rambeau.

O filme é dirigido por Nia DaCosta a partir de um roteiro de Megan McDonnell, e estrelado por Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris.

The Marvels, a sequência de Capitã Marvel, chega aos cinemas em 27 de julho de 2023.

