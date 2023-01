The Marvels: Marvel escolhe codinome da heroína de Monica Rambeau

O filme The Marvels vai reunir diversas heroínas do MCU, e a Marvel escolheu o codinome de heroína para Monica Rambeau, personagem de Teyonah Parris.

Com a presença de personagens importantes na sequência de Capitã Marvel, Rambeau, que apareceu em WandaVision, retornará para o segundo filme da heroína vivida por Brie Larson.

Em recente entrevista, a escritora de quadrinhos Eve L. Erwing, revelou que o codinome de Monica será Fóton, e isso se aplicará ao novo filme do MCU (via Comic Book Movie).

“Lembre-se, mundo dos quadrinhos, como vocês sabem, o lado editorial e o lado do MCU não se comunicam com frequência, mas às vezes o fazemos”, disse ela.

“Deixe-me colocar desta forma, vou dizer uma coisa, não escolhi que ela fosse chamada de Fóton neste quadrinho. Isso é tudo que vou dizer”, concluiu a roteirista.

Mais sobre The Marvels

The Marvels é um vindouro filme baseado nos quadrinhos da Marvel, com as personagens Carol Danvers/Capitã Marvel, Kamala Khan/Ms. Marvel e Monica Rambeau.

“Carol Danvers, também conhecida como Capitã Marvel, recuperou sua identidade dos tirânicos Krees e se vingou da Inteligência Suprema. Mas as consequências não intencionais levam Carol a carregar o fardo de um universo desestabilizado”, diz a sinopse.

“Quando seus deveres a enviam para um buraco de minhoca anômalo ligado a um revolucionário Kree, seus poderes se confundem com os da sua superfã de Jersey City, Kamala Khan, também conhecida como Ms. Marvel, e a sobrinha distante de Carol, a capitã Monica Rambeau. Juntas, esse trio improvável deve se unir e aprender a trabalhar em conjunto para salvar o universo como As Marvels”, conclui a sinopse.

O filme é dirigido por Nia DaCosta a partir de um roteiro de Megan McDonnell, e estrelado por Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris.

The Marvels, a sequência de Capitã Marvel, chega aos cinemas em 27 de julho.

