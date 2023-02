The Marvels: Motivo para adiamento do filme é revelado

Recentemente, The Marvels foi adiado de julho para novembro deste ano e agora o motivo veio à tona.

Segundo o The Wrap, a Marvel Studios quer trabalhar melhor nos efeitos visuais do filme após críticas que recebeu pela má qualidade dos efeitos de alguns filmes da Fase 4 – o último projeto a ser criticado é Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, que abre a fase 5 do MCU.

O chefe da Marvel Studios, Kevin Feige, em entrevista recente comparou The Marvels com o primeiro filme dos Vingadores.

Brie Larson como Capitã Marvel

Mais sobre The Marvels

The Marvels é um vindouro filme baseado nos quadrinhos da Marvel, com as personagens Carol Danvers/Capitã Marvel, Kamala Khan/Ms. Marvel e Monica Rambeau, que assumirá a persona Fóton.

Além de servir como sequência de Capitã Marvel, The Marvels também serve como continuação de Ms. Marvel, série do Disney+ que introduziu Kamala Khan ao MCU.

“Carol Danvers, também conhecida como Capitã Marvel, recuperou sua identidade dos tirânicos Krees e se vingou da Inteligência Suprema. Mas as consequências não intencionais levam Carol a carregar o fardo de um universo desestabilizado”, diz a sinopse do filme.

“Quando seus deveres a enviam para um buraco de minhoca anômalo ligado a um revolucionário Kree, seus poderes se confundem com os da sua superfã de Jersey City, Kamala Khan, também conhecida como Ms. Marvel, e a sobrinha distante de Carol, a capitã Monica Rambeau. Juntas, esse trio improvável deve se unir e aprender a trabalhar em conjunto para salvar o universo como As Marvels”, conclui a sinopse.

O filme é dirigido por Nia DaCosta a partir de um roteiro de Megan McDonnell, e estrelado por Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris.

The Marvels chega aos cinemas brasileiros em 9 de novembro.

