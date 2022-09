The Marvels vai explorar outro lado da Capitã Marvel

Brie Larson explicou como The Marvels vai explorar a personagem Carol Danvers de uma forma diferente, mostrando um novo lado da Capitã Marvel.

A atriz interpretou a super-heroína pela primeira vez em 2019, logo depois de receber um Oscar por sua atuação em O Quarto de Jack, e retornou ao MCU em Vingadores: Guerra Infinita e nas cenas pós-crédito de Shang Chi e a Lenda dos Dez Anéis e Ms. Marvel. Agora as expectativas está em The Marvels, novo filme “solo” da Capitã Marvel.

Enquanto Larson será a protagonista, desta vez a personagem estará acompanhada de Kamala Khan, a Ms. Marvel, e Monica Rambeau, que ganhou seus poderem em WandaVision.

Ainda não temos nenhum detalhe da trama do filme em si, mas em imagens exibidas na conferência D23 pudemos ver as personagens trocando de lugar entre si quando usavam seus poderes, uma continuação da cena pós-crédito de Ms. Marvel.

Novo filme mostrará um novo lado de Carol Danvers

Em uma participação recente no programa de TV Good Morning America, Brie Larson falou sobre como sua segunda vez como protagonista será diferente e irá explorar um novo lado “não tão legal” de sua personagem, um lado mais complexo e que comete erros.

“O primeiro foi a história de origem de quem ela é. Agora, estamos nos aprofundando mais nas complexidades, tem tão mais nela do que aquilo. Tem partes que não são tão boas sobre ela, que nós podemos ver que uma heroína não está sendo a pessoa que faz decisões corretas o tempo todo.” revelou a atriz.”

Pelo que sabemos sobre a produção até agora, The Marvels parece ser bem diferente do primeiro filme da Capitã. Uma nova dinâmica vai ser inserida com a presença das duas outras coprotagonistas, aparentemente Carol Denvers estará numa equipe dessa vez.

Essa dinâmica deve despertar este novo lado da super-heroína, ainda mais com a presença de Monica Rambeau que é filha de sua velha amiga da força aérea Maria Rambeau, podemos esperar tensão na relação dessas personagens. Por outro lado, Denvers deve ter uma relação bem mais amigável com Ms. Marvel, já que a jovem heroína tem a Capitã como um ídolo.

De qualquer forma veremos uma nova face da Capitã Marvel no filme que estreia em 27 de julho de 2023.

Sobre o autor Gabriel Soldeira