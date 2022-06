The Old Guard 2: Charlize Theron mostra novo visual em continuação na Netflix

The Old Guard 2 segue em desenvolvimento na Netflix e Charlize Theron ganhou um novo visual para a aguardada continuação.

A atriz mostrou o novo penteado, um mullet, em aparição em tapete vermelho, durante o qual foi entrevistada pelo THR.

“Precisávamos de algo que parecesse que o tempo havia passado, então, para isso, você vai com o velho mullet”, brincou ela.

No primeiro The Old Guard, a atriz usava um corte bastante curto e está bem diferente nessa continuação, cujos detalhes não foram revelados.

Recentemente, Uma Thurman, de Kill Billl e Pulp Fiction, foi anunciada como integrante do elenco de The Old Guard 2.

Veja a foto de Charlize Theron, abaixo.

The Old Guard na Netflix

The Old Guard é baseado nas histórias em quadrinhos de mesmo nome, de Greg Rucka, conhecido pelas HQs de Mulher-Maravilha. A trama segue Andy, ou Andrômaca.

No filme da Netflix, Andy lidera um grupo de imortais. A trama se divide em dois temas principais: a descoberta de um novo imortal e a batalha contra a empresa que quer capturar os personagens.

O elenco é liderado por Charlize Theron. Além disso, traz nomes como KiKi Layne, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Harry Melling, Van Veronica Ngo, Matthias Schoenaerts e Chiwetel Ejiofor.

A direção do filme é de Gina Prince-Bythewood.

“Quatro guerreiros com o dom da imortalidade protegem a humanidade há séculos. Mas seus misteriosos poderes viram alvo de ataque quando outra imortal entra em cena”, diz a sinopse.

The Old Guard está disponível na Netflix. A plataforma ainda não revelou a data de estreia da continuação.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.