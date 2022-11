The Rock revela como o Superman é muito importante para a DC

O retorno do Superman ao DCEU já não é mais um mistério. O personagem voltou durante a cena pós-créditos de Adão Negro, com Henry Cavill assumindo mais uma vez o papel.

Com a volta do Homem de Aço ao cinema, o astro The Rock, que viveu o Adão Negro, falou como o Superman é muito importante para a DC.

Continua depois da publicidade

“Quase 5.000 anos após ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses antigos – e aprisionado logo depois – Adão Negro é libertado de sua tumba terrena, pronto para levar ao mundo moderno sua forma singular de justiça”, afirma a sinopse.

Além de The Rock no papel principal, o filme ainda é estrelado por Pierce Brosnan como Senhor Destino, Aldis Hodge como Gavião Negro, Noah Centineo vivendo o Esmaga-Átomo e Quintessa Swindell como Ciclone.

A falta do Superman no cinema era “inexplicável”

Dwayne Johnson comentou sobre como a presença do Superman no cinema auxilia o universo cinematográfico da editora, bem como a própria DC (via ScreenRant).

Embora ele não fale do que pode acontecer nos próximos anos, Johnson comenta que a falta do Superman nos filmes era “inexplicável”.

Segundo o astro, a versão de Cavill é essencial para dar ainda mais importância para o universo DC como um todo.

“Temos que trazer de volta a força mais poderosa e imparável de todos os tempos em qualquer universo. Vocês sabem de quem estou falando, é o Superman. Esse é Henry Cavill”, disse ele. “No final das contas, o estúdio não estava trazendo Henry de volta, inexplicável e indesculpável, mas não aceitaríamos não como resposta.”

O ator comentou que demorou anos para que o retorno de Cavill como Superman fosse concretizado, dando assim um alívio para os fãs ao verem que o personagem não foi esquecido.

“Isso levou anos para ser feito, trazendo Henry Cavill de volta com conversas estratégicas. Para nós, não há uma maneira lógica viável de construir o Universo DC sem a força mais poderosa e o maior super-herói de todos os tempos sentado à margem, é impossível de fazer”, comentou o astro.

Com Cavill de volta ao papel que sempre quis, a versão do ator como Superman vai precisar melhorar muito e esquecer a anterior feita por Zack Snyder.

A versão de Snyder dividiu a opinião de muitos fãs, por trazer um Superman sem que pudesse transmitir o otimismo de sempre e a alegria, como era com Christopher Reeve.

Cavill não aparecia no cinema como Superman desde 2017, embora tenha aparecido em 2021 em Liga da Justiça de Zack Snyder, mas este foi lançado pela HBO Max.

Por sua vez, o Superman apareceu em 2019 no filme Shazam!, cortando seu rosto, e depois no início desse ano em Pacificador, série derivada de O Esquadrão Suicida. Na ocasião, seu rosto também não apareceu.

Além disso, o personagem não tem um filme solo desde 2013, com a DC apenas implementando o Superman na série Superman & Lois, com Tyler Hoechlin no papel.

O Homem de Aço 2 já foi anunciado, embora o longa-metragem tenha um desenvolvimento lento na DC Studios, liderada pelo diretor James Gunn e o produtor Peter Safran.

Adão Negro está em exibição nos cinemas.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.