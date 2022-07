The Walking Dead: Explicado por que filmes de Rick foram cancelados

Quando a emissora americana AMC anunciou a produção de filmes de The Walking Dead – focados na história de Rick Grimes – a internet entrou em polvorosa. Porém, após anos de espera, a trilogia foi cancelada. Por isso, os espectadores querem saber: por que os longas de Rick Grimes não vão mais acontecer?

Rick Grimes, interpretado por Andrew Lincoln, deixou The Walking Dead no final da 9ª temporada. Originalmente, o protagonista iria retornar em uma trilogia cinematográfica.

No entanto, o showrunner de The Walking Dead decidiu trocar esses três filmes por mais uma série de TV, que deve estrear em meados de 2023.

Mas afinal: qual foi o motivo da mudança? Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a decisão dos produtores de The Walking Dead.

Por que The Walking Dead cancelou os filmes de Rick Grimes?

Durante a Comic-Con de 2022, Scott M. Gimple – chefe de conteúdo de The Walking Dead – confirmou a decisão da AMC de trocar os filmes de Rick Grimes por uma série de TV.

A trilogia de Rick Grimes foi anunciada em 2018, logo após a despedida de Andrew Lincoln na série original.

Prejudicadas pela pandemia de Covid-19, as filmagens deveriam começar em 2020. Neste ano, elas foram oficialmente canceladas.

No lugar dos filmes de Rick Grimes, a AMC vai lançar uma minissérie, protagonizada por Andrew Lincoln e Danai Gurira, a Michonne.

“Estamos produzindo uma série para a AMC+, com 6 episódios. É uma épica história de amor, só posso dizer isso”, comentou Scott Gimple.

Tanto Rick quanto Michonne “sumiram” de The Walking Dead. Os personagens deixaram a série na 9ª e na 10ª temporada.

Rick foi visto pela última vez em um helicóptero da CRM – a misteriosa organização que também aparece na série World Beyond.

Na temporada seguinte, Michonne deixa Judith com Daryl e embarca em uma jornada para encontrar o parceiro perdido.

Dessa forma, o reencontro de Rick e Michonne deve se tornar um dos momentos mais românticos da história de The Walking Dead.

O presidente de entretenimento da AMC Studios e AMC Networks também falou sobre a nova série na Comic-Con.

“Não poderíamos estar mais animados para conferir o final dessa série épica (The Walking Dead), e para ver o Andrew e a Danai retornando em uma nova história que eles ajudaram a criar”, comentou Dan McDermott.

Atualmente, The Walking Dead já conta com duas séries derivadas: Fear the Walking Dead e World Beyond.

Para o futuro, a AMC lançará a antologia Tales of the Walking Dead, uma série focada em Daryl e um derivado sobre Maggie e Negan.

Enquanto isso, você pode conferir todas as temporadas de The Walking Dead na plataforma Star+. Clique aqui para assinar o streaming.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.