Thelma & Louise vai virar musical com Amanda Seyfried

A atriz Amanda Seyfried (Meninas Malvadas) está desenvolvendo uma adaptação musical de Thelma & Louise, clássico filme de 1991 dirigido por Ridley Scott. A informação é da Variety.

Evan Rachel Wood (Westworld) também está atrelada ao projeto, embora não se saiba ainda quais papeis Seyfried e Wood vão interpretar.

Reportagens sobre o musical circulam desde 2021, com o roteirista original do longa, Callie Khouri, e os músicos Neko Case e Haley Feiffer associados ao projeto.

No filme original, Thelma (Geena Davis) e Louise (Susan Sarandon) partem para um fim de semana divertido longe de suas vidas mundanas, mas quando um homem que elas conhecem agride sexualmente Thelma, Louise atira no homem. Com medo de que a polícia não acredite em sua história, as duas se tornam fugitivas e, quando finalmente encurraladas pela polícia, dirigem seu carro para o Grand Canyon em um final instantaneamente icônico.

Nesta semana, Amanda Seyfried ganhou um Globo de Ouro por sua atuação na minissérie The Dropout, mas não compareceu ao evento, segundo ela, por estar “envolvida profundamente no processo de criar um novo musical”, em uma possível referência a Thelma & Louise.

Seyfried já participou de outros musicais antes, os filmes Mamma Mia! e Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo!.

