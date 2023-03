Thomas Haden Church, de Homem-Aranha, diz que retorno do Homem-Areia “está sendo discutido”

Thomas Haden Church, que interpretou Flint Marko/Homem-Areia em Homem-Aranha 3 (2007) e depois em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, revelou que conversas sobre o retorno do personagem estão acontecendo.

No último filme do Teioso, o ator teve um menor tempo de tela em relação a outros vilões da trilogia original do Homem-Aranha que voltaram, como Electro (Jamie Foxx), Duende Verde (Willem Dafoe) e Doutor Octopus (Alfred Molina).

“Tivemos toda uma história envolvendo sua filha em Sem Volta Para Casa”, disse Church em entrevista ao The DisInsider. “E acabou [sendo cortada]. Havia tanta coisa acontecendo… Amy [Pascal] e Kevin [Feige] tivemos muitas conversas. E eu diria que conversas foram feitas sobre a possibilidade do Homem-Aranha retornar em um futuro filme”.

Church continuou: “A conversa aconteceu sobre ele voltar e talvez fazer parte de uma história mais gratificante”, disse ele, acrescentando que o retorno do personagem já “foi discutido”.

O ator não é o único da trilogia original que deseja retornar para o universo do Homem-Aranha. Tobey Maguire, que reprisou o papel de Homem-Aranha 15 anos depois em Sem Volta Para Casa, afirmou em janeiro:

“Eu amo esses filmes e amo todas as diferentes versões. Se esses caras me ligassem e dissessem: ‘Você apareceria para fazer este filme ou ler uma cena ou fazer alguma coisa do Homem-Aranha?’. Eu responderia ‘Sim!’. Por que eu não iria querer fazer isso?”, disse ele.

Willem Dafoe também deixou a porta aberta para viver o Duende Verde pela terceira vez após Homem-Aranha (2002) e Sem Volta Para Casa:

“Se tudo der certo, com certeza”, disse o ator recentemente sobre interpretar novamente o personagem. “Quero dizer, esse é um ótimo papel. Gostei do fato de ser um papel duplo nas duas vezes. Vinte anos atrás, e bem recentemente, ambas as vezes [foram] experiências muito diferentes, mas eu me diverti muito em ambas”, finalizou.

A Sony e a Disney ainda não divulgaram seu planos para o próximo filme do Homem-Aranha com Tom Holland.

