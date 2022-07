Thor 4: Astro revela se seu personagem vai lutar contra o herói

Um dos astros de Thor: Amor e Trovão (Thor 4), revelou se seu personagem vai lutar contra o herói e deus nórdico.

A Marvel manteve um sigilo absoluto da cena pós-créditos do longa-metragem. Nem mesmo uma das roteiristas ficou sabendo o que iria acontecer.

Brett Goldstein, intérprete de Hércules, demonstrou empolgação com seu papel, e comentou se algum dia as divindades podem se enfrentar (via The Direct).

“Claro. Quero dizer, ele parece um cara pequeno. Nós somos uma construção semelhante”, brincou ele.

O ator ainda não sabe se deve retornar ao papel em algum outro projeto, mas ele espera que sim.

Thor: Amor e Trovão, da Marvel Studios, encontra o Deus do Trovão em uma jornada diferente de tudo o que já enfrentou – a procura pela paz interior. Mas a reforma de Thor é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que procura a extinção dos deuses.

Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da Rei Valquíria, de Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – empunha inexplicavelmente o seu martelo mágico, Mjolnir, e se intitula a Poderosa Thor.

Juntos, eles embarcam em uma angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

Taika Waititi, que dirigiu Thor: Ragnarok , retorna para dirigir Thor: Amor e Trovão. Ele também co-escreveu o roteiro do filme com Jennifer Kaytin Robinson.

O filme é estrelado por Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn e Vin Diesel.

Thor: Amor e Trovão já está em exibição nos cinemas e futuramente será lançado no Disney+.

