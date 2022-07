Thor 4: Chris Hemsworth divulga fotos com filha no set de filmagens; veja

Alerta de spoiler

O ator Chris Hemsworth divulgou algumas fotos no set de Thor: Amor e Trovão (Thor 4), junto de sua filha, e marcando um momento fofo.

Em seu Instagram, o astro compartilhou as fotos, destacando o crescimento da menina desde o primeiro filme da franquia da Marvel (via ScreenRant).

“Aqui estão duas fotos minhas e da minha filha. Uma foi a primeira vez que ela esteve no set há 11 anos, a outra é a mais recente em Thor: Amor e Trovão. Ela é minha super-heroína favorita”, escreveu ele.

India, filha de Hemsworth, esteve no quarto filme da franquia interpretando Love, filha do vilão Gorr. Ela desempenhou um papel fundamental ao final do longa-metragem.

Veja as fotos, abaixo.

Filme novo de Thor

Loki não está em Thor: Amor e Trovão (Thor 4). É a primeira vez que o personagem não participa de maneira importante de uma produção do super-herói.

Em compensação, Loki conta com uma série própria no Disney+. A série teve um grande sucesso com o público em sua primeira temporada.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) está em cartaz nos cinemas.

