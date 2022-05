Thor 4: Chris Pratt abre o jogo sobre Chris Hemsworth

Chris Pratt e Chris Hemsworth são mais uma vez colegas de elenco, agora se transformando em uma grande dupla para o longa Thor: Amor e Trovão, que chega em julho aos cinemas.

Em entrevista recente à SFX Magazine, Pratt falou sobre seu próximo filme, Jurassic World Domínio, que chega aos cinemas um mês antes do próximo longa da Marvel, mas nem por isso deixou de comentar um pouco sobre o quarto filme da franquia Thor.

Na entrevista, Chris Pratt abriu o jogo sobre o que acha de Chris Hemsworth, e revelou que o astro é exatamente igual ao Thor mesmo na vida real. Nas palavras de Pratt:

“Eu amo poder trabalhar com Chris Hemsworth, ele é como o Thor na vida real. Ele é o cara mais doce. Super-engraçado. Trabalha muito duro. Foi ótimo. Eu amei cada minuto de filmagem. Sou muito grato por eles terem nos trazido. Foi legal vê-lo ir para a Austrália e filmar lá, com todos os seus compatriotas. E com o diretor Taika Waititi, que é simplesmente ultrajante. Seu estilo é tão único.”

E parece que o sentimento é mútuo, já que em entrevista passada Hemsworth também desceu elogios a Pratt, afirmando que o astro de Jurassic World é engraçado e inspirador.

Thor: Amor e Trovão chega dia 07 de julho aos cinemas.

