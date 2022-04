Thor 4: como Jane Foster conseguiu o Mjolnir? Fãs debatem

O primeiro vídeo oficial de Thor: Amor e Trovão mostrou aos fãs Jane Foster, de Natalie Portman, assumindo o papel de Poderosa Thor agora que ela tem consigo o Mjolnir.

A arma asgardiana havia sido destruída no filme Thor: Ragnarok e, de alguma forma, Jane Foster conseguiu recuperá-la e restaurá-la. Ainda não sabemos como, e a expectativa é que o filme traga respostas com seu lançamento, em julho de 2022.

Mas, até lá, fãs debatem teorias sobre como Jane Foster conquistou o martelo.

Confira algumas delas após o trailer de Thor 4:

Teorias de Jane Foster em Thor 4

Em um tópico no Reddit, o usuário TheMediocreCritic revela sua própria teoria sobre Thor: Amor e Trovão, que rendeu uma boa discussão:

“Aqui está minha opinião. Nova Asgard está sendo explorada e coagida pela Comissão de Energia que vemos no trailer. Asgard tem a tecnologia avançada de sua terra natal, que vimos em outros filmes, e a comissão (e provavelmente Roxxon) quer isso. A comissão e a mesa de líderes irritados provavelmente estão pressionando Valquíria a vender ou compartilhar sua energia, talvez até ameaçando sua economia, mas ela não confia neles. E ela não deveria. Valquíria está em uma situação difícil; ela é uma guerreira acostumada a resolver turbulências políticas com uma espada, não com reuniões de diretoria.

Jane Foster, uma renomada astrofísica, voa para Nova Asgard no meio de uma luta contra o câncer para ajudar Valquíria. Embora seja uma guerreira feroz e rainha, Valquíria não está equipada para os desafios da política que ameaçam Nova Asgard. Ela precisa de ajuda. Embora não seja uma política, a experiência científica, a experiência com a tecnologia Asgardiana e as conexões em sua comunidade científica ajudam Jane Foster a defender Nova Asgard. Jane consegue impedir que corporações e países explorem Nova Asgard. É assim que Jane ganha o martelo.”

O usuário TacitcusThrowaway acrescenta sua teoria: “As pessoas já viram um vídeo de filmagem do momento. Especificamente, há algum tipo de monumento construído no local onde o Mjolnir se desfez. Jane está lá e começa a pairar no ar. Presumivelmente, o Mjolnir se recompõe porque ela é ‘digna’. “

O usuário “easycure” adota o tipo de abordagem médica à especulação sobre Thor 4:

“A única coisa que eu acrescentaria à sua teoria é sobre o PORQUE ela foi para Nova Asgard em primeiro lugar, e eu não acho que seja apenas para ajudar as pessoas ou para ajudar Valquíria, que ela não conhece. Ela pode ir lá em busca de tratamento para o câncer porque já testemunhou em primeira mão a tecnologia médica avançada que Asgard detém (Thor 2, a cama mágica de ressonância magnética que encontrou ou extraiu o Aether em/de seu corpo?)

Então ela vai lá sem conhecer ninguém, mas provavelmente dizendo que conhece Thor para se sentar à mesa com a Rainha Valquíria, para convencê-la a deixar a tecnologia Asguards ser usada para ajudá-la, para que ela possa ajudar os outros, então como você disse sejam dignos de lá.”

Por último, o usuário GeneralQuami diz: “Na verdade, pensei que ela usou seu conhecimento para reparar ‘miau miau’, combinando magia e ciência. Ela o conserta não por ela, mas por Nova Asgard, portanto, ela é digna.”

Thor: Amor e Trovão chega aos cinemas dia 7 de julho.