Thor 4 é o adeus de Chris Hemsworth na Marvel? Veja

Com a chegada de Thor: Amor e Trovão (Thor 4), muitos podem acabar se perguntando: esta será a última produção com Chris Hemsworth na Marvel?

Afinal, teremos a introdução da Poderosa Thor, com o retorno de Natalie Portman como Jane Foster. Nos quadrinhos, a Poderosa Thor serviu praticamente como uma substituta temporária do Thor.

Se você gosta de Chris Hemsworth como Thor, pode ficar tranquilo. O astro voltará como o personagem em outras produções, embora ainda não tenha sido confirmado quais serão essas produções.

O ator já declarou que continua comprometido em seguir interpretando Thor no MCU. Por sua vez, Kevin Feige, o presidente do Marvel Studios, afirmou que já pensa em outras histórias de Thor para serem adaptadas no cinema.

Portanto, tudo indica que ainda teremos Chris Hemsworth interpretando Thor por alguns bons anos. O ator interpreta o personagem desde 2011.

Chris Hemsworth deve continuar como Thor

Foram alguns altos e baixos no início, mas o ator certamente se consolidou no papel. Thor é uma parte importante dos Vingadores desde o início.

Por falar em Vingadores, é curioso como Thor tenha se mantido na ativa, embora a equipe tecnicamente não exista mais.

Homem de Ferro e Viúva Negra morreram. O Capitão América se aposentou. Gavião Arqueiro parece pronto para passar o seu manto para uma sucessora.

Hulk, tecnicamente, ainda está na ativa, mas não da mesma maneira que antes. Entre os membros da equipe, o bom e velho Thor é quem se estabeleceu de maneira mais “sólida”.

Isso pode mudar um pouco em Thor: Amor e Trovão (Thor 4), embora não seja a despedida do personagem.

Alguns especulam que Thor continuará com um “papel reduzido” no MCU. No entanto, isso não está confirmado.

De qualquer maneira, de um jeito ou de outro, prepare-se para ver Chris Hemsworth como Thor por mais alguns anos.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.