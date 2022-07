Thor 4: Explicamos o final do filme da Marvel

Alerta de spoilers

Quando Thor: Amor e Trovão (Thor 4) começa, o herói titular está em uma jornada de autodescobrimento Oito anos se passaram desde que ele e a Dra. Jane Foster (Natalie Portman) terminaram seu relacionamento e ser dispensado o deixou em um ponto muito baixo em sua vida.

Isso claramente afeta a forma como ele age e atua como super-herói. Mas tudo isso tem que ser deixado de lado quando ele descobre que Gorr, o Carniceiro dos deuses (Christian Bale), está matando deuses ao redor da galáxia e seu alvo mais recente foi Sif (Jaimie Alexander).

Quando Gorr direciona seu olhar para Nova Asgard, Thor fica surpreso ao descobrir que a vila de pescadores tem um novo herói vestindo seu traje e empunhando o Mjölnir.

Desde que Thor e Jane se separaram no Universo Cinematográfico Marvel, Jane foi diagnosticada com câncer no estágio 4, e a quimioterapia não está ajudando.

Sem o conhecimento de nenhum deles na época, o amor de Thor por Jane e Mjölnir uniu os dois, e uma vez que Thor passou a usar o Stormbreaker, Mjölnir chamou Jane em sua hora de necessidade.

Imbuída do poder dos deuses, que chega até a mudar a aparência física de Jane, mas não sua saúde, ela assume o manto da Poderosa Thor e entra em ação quando Gorr sequestra todas as crianças asgardianas da vila.

Missão para impedir Gorr

Juntos, Thor, Jane, Rei Valquíria (Tessa Thompson) e Korg (Taika Waititi) são lançados em uma missão para recrutar o resto dos deuses para agir contra Gorr – o que infelizmente não leva a lugar nenhum porque os deuses só se preocupam com eles mesmos.

Depois de um breve interlúdio romântico a bordo do Aegir, onde Thor e Jane falam sobre seus sentimentos um pelo outro e Jane deixa escapar que ela tem câncer, Thor, Jane e Valquíria se aventuram no Reino das Sombras para enfrentar Gorr e as coisas não correm como o esperado.

Valquíria é atingida pela Necroespada, resultando na perda de um rim; Thor perde o Stormbreaker, o que permitirá que Gorr alcance a Eternidade; Jane descobre que morrerá se usar o Mjölnir novamente; e eles são incapazes de resgatar as crianças de Gorr.

Com Jane e Valquíria fora de ação, Thor chega ao Centro do Universo totalmente preparado para lutar sozinho contra Gorr.

Mas em vez de fazer tudo sozinho, ele decide recrutar os filhos de asgard (e outros lugares) para ajudar a combater os monstros das sombras de Gorr.

Por um tempo, ele garante a Axl (Kieron L. Dyer) e as outras crianças com o poder do trovão, e eles vão para cima dos monstros das sombras de Gorr.

Thor e Gorr se envolvem na batalha mais uma vez, com Thor conseguindo ganhar vantagem durante a maior parte da batalha com a ajuda do raio de Zeus. Mas à medida que a batalha avança, Gorr chega perto de matar Thor com a Necroespada.

De volta a Nova Asgard, Jane sente que Thor está prestes a ser morto, e ela toma a decisão de pegar o Mjölnir uma última vez e fazer um último sacrifício. Ela chega ao Centro do Universo, para grande decepção de Thor – quando ele percebe que seu heroísmo a matará.

Enquanto Jane enfrenta Gorr, Thor volta seu foco para Stormbreaker e tenta impedir que seu fiel machado abra o portal para a Eternidade.

Em meio à batalha, a Necroespada é destruída e reforjada com o recém estilhaçado Mjölnir, e os dois são destruídos permanentemente. Em face à derrota, Gorr atravessa o portal, preparado para se vingar.

Zeus (Russell Crowe) teorizou que Gorr nunca seria capaz de alcançar a Eternidade, mas ele estava errado. Uma vez que Gorr roubou Stormbreaker de Thor, ele foi capaz de usar o Bifrost para abrir o portal com a intenção de pedir à Eternidade para matar todos os deuses por ele.

No entanto, no Reino das Sombras, Gorr revelou que, assim como Jane, ele estava morrendo lentamente, e com a Necroespada e o Mjölnir destruídos durante a batalha final, no momento em que chegam à Eternidade, ambos estão desvinculados das armas que os mantinham vivos.

A motivação de Gorr para destruir os deuses é se vingar deles por virarem as costas para ele quando sua filha morreu, mas quando ele se ajoelha diante da Eternidade, ele muda de ideia.

Em vez de lutar com ele ou tentar detê-lo, Thor explica que prefere passar seus momentos finais – e os momentos finais de Jane – com ela, e enquanto Gorr observa Thor segurando Jane, ele se lembra da morte de sua filha.

Mudança de objetivo

Em vez de pedir à Eternidade para matar todos os deuses, ele pede à entidade que traga sua filha de volta à vida. Mas o problema é que ele está morrendo e não quer que ela fique sozinha. Jane garante a ele que sua filha não estará sozinha – Thor a assumirá como sua responsabilidade e, no final, nenhum deles estará sozinho.

A eternidade cria Amor (India Hemsworth) e o pai e a filha se reencontram mais uma vez antes que Gorr morra.

Ao mesmo tempo, Jane e Thor compartilham uma última risada e um último beijo, antes que ela se transforme em poeira estelar em seus braços – indicando que Mjölnir não apenas a transformou em Poderosa Thor, mas também em uma deusa. O último desejo de Jane para Thor é que ele não se isole do amor como fez durante os oito anos de separação.

Nos momentos finais do filme, Korg conta ao público sobre o legado de Jane como Poderosa Thor enquanto nos é mostrada a estátua que eles ergueram para ela em Nova Asgard.

Além disso, somos mostrados (e informados) que Valquíria e Sif decidiram ensinar autodefesa às crianças para que elas tivessem uma chance maior de enfrentar uma ameaça futura, com um foco particular em Axl e como ele está desenvolvendo suas próprias habilidades.

No fim, ainda vemos um pouco de Thor no seu novo papel como pai. Eles justificam o título, Amor e Trovão.

Thor: Amor e Trovão já está em exibição nos cinemas. O filme conta com duas cenas pós-créditos.

