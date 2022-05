Thor 4: Fãs comparam vilão de Christian Bale a Voldemort

O trailer de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) finalmente revelou o visual de Christian Bale como o vilão Gorr, o carniceiro dos deuses. Os fãs estão comparando a aparência do personagem a Voldemort, de Harry Potter.

Nas redes, muitos apontaram como o visual de Bale no filme está similar ao de Ralph Fiennes na franquia do bruxinho. Vários fãs ainda demonstraram preferir a aparência do antagonista de Thor.

Continua depois da publicidade

“Voldemort se ele fosse gostoso”, tuitou um fã.

“Gorr, o carniceiro dos deuses faz Voldemort parecer um bebê Muppet”, tuitou outro fã.

“Voldemort se ele arrebentasse”, comentou outra fã.

“Marvel escalou Voldemort como Gorr, o carniceiro dos deuses”, tuitou outro fã.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022. Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.