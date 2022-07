Thor 4 faz homenagem à cena emocionante do MCU

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chegou aos cinemas esta semana, a produção dirigida por Taika Waititi, e estrelada por Chris Hemsworth como Thor teve diversas surpresas, e uma delas é um singelo aceno a um grande momento de Groot no MCU.

No filme, Thor está portando o machado Rompe Tormentas (Stormbreaker no original), que foi criado em Vingadores: Guerra Infinita, Groot sacrifica seu braço para ser a base da arma, uma cena memorável no imaginário popular da Marvel.

No começo do filme, Thor planta a lâmina do machado ao pé de uma árvore para meditar. O cabo começa a criar raízes e levanta algumas questões sobre a arma ser consciente e ter uma conexão ainda direta com Groot.

Ao longo do filme, o machado tem desavenças cômicas com Thor. Isso poderia ser devido às contribuições originais de Groot e por ter adquirido uma personalidade própria.

Thor 4 é a mais nova aventura do asgardiano no MCU

Thor: Amor e Trovão, da Marvel Studios, encontra o Deus do Trovão em uma jornada diferente de tudo o que já enfrentou – a procura pela paz interior. Mas a reforma de Thor é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que procura a extinção dos deuses.

Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da Rei Valquíria, de Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – empunha inexplicavelmente o seu martelo mágico, Mjolnir, e se intitula a Poderosa Thor.

Juntos, eles embarcam em uma angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

Taika Waititi, que dirigiu Thor: Ragnarok , retorna para dirigir Thor: Amor e Trovão. Ele também co-escreveu o roteiro do filme com Jennifer Kaytin Robinson.

O filme é estrelado por Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn e Vin Diesel.

Thor: Amor e Trovão já está em exibição nos cinemas.

