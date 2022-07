Thor 4: Fotos mostram transformação bizarra de Christian Bale; veja

Fotos dos bastidores de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) mostram a bizarra transformação de Christian Bale em Gorr, o Carniceiro dos Deuses.

O personagem é o principal vilão da trama. A sua abordagem dividiu opiniões, embora Christian Bale tenha sido elogiado por sua atuação.

Confira abaixo as imagens que mostram a transformação do ator para interpretar Gorr, o Carniceiro dos Deuses em Thor: Amor e Trovão (Thor 4).

Ator já interpretou Batman no cinema

Christian Bale, é claro, é mais conhecido por ter interpretado o Batman da trilogia de Christopher Nolan. O ator marcou seu nome na franquia, principalmente por sua abordagem de Bruce Wayne.

A história da versão de Christian Bale chegou ao fim em Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge, que teve lançamento em 2012.

Desde então, Batman já foi interpretado no cinema por Ben Affleck e Robert Pattinson. Este segundo também recebeu elogios pelo papel, interpretando uma versão mais humana e inexperiente do personagem, mas em linha com as clássicas histórias em quadrinhos de detetive do super-herói.

Quanto a Thor: Amor e Trovão (Thor 4), o longa-metragem da Marvel ainda está em cartaz nos cinemas.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.