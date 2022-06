Thor 4 ganha novas imagens com Jane Foster e Guardiões da Galáxia

A estreia de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) se aproxima e mais detalhes vêm sendo revelados sobre o vindouro filme da Marvel.

Dessa vez, a Total Film divulgou três imagens inéditas do longa-metragem, mostrando em detalhes a armadura de Jane Foster, além da presença de dois membros dos Guardiões da Galáxia.

Continua depois da publicidade

A primeira foto traz Thor com um traje de guru, enquanto Mantis conversa com ele. Do lado de ambos vemos o Senhor das Estrelas com uma expressão de surpresa.

Já a segunda foto traz Chris Hemsworth com uma regata branca, calça jeans e uma caneca na mão.

Por fim, a terceira mostra Jane Foster no interior de algum prédio na Terra (tendo em vista a presença de um extintor de incêndio).

Veja abaixo.

Mais sobre Thor 4

O elenco de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) conta com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Russell Crowe e Tessa Thompson.

O novo filme da franquia, além disso, pode ser um dos mais curtos da Marvel, após sua suposta duração ter sido revelada.

“Thor: Amor e Trovão”, da Marvel Studios, encontra o Deus do Trovão numa jornada diferente de tudo o que já enfrentou – a procura pela paz interior. Mas a reforma de Thor é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que procura a extinção dos deuses.

Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da Rei Valquíria, de Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – empunha inexplicavelmente o seu martelo mágico, Mjolnir, e se intitula a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam numa angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir as séries e filmes da Marvel.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.