Thor 4 ganha novas imagens com visuais do herói e de Jane Foster em detalhes

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) mostrará alguns personagens com visuais bem diferentes daqueles que estamos acostumados a ver nos filmes da Marvel. Novas imagens promocionais do filme detalham como eles estarão no longa-metragem.

Ao todo foram divulgadas (via CBR) quatro artes de Thor 4, com o herói titular, Jane Foster e Korg. O deus do trovão ganha uma nova armadura, enquanto Korg aparece de bigode.

As imagens parecem ser de produtos relacionados ao vindouro filme, visto que não são artes conceituais.

Vale apontar que as imagens não foram divulgadas oficialmente, então pode ser que exista alguma diferença entre o que vemos nelas e o que estará no filme de fato.

Veja abaixo.

Mais sobre Thor 4

O elenco de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) é estrelado por Chris Hemsworth, Natalie Portman e Tessa Thompson.

O ator Christian Bale interpreta o principal vilão, Gorr, o Carniceiro dos Deuses, enquanto Russell Crowe também participa como Zeus.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.