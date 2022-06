Thor 4: Guardiões da Galáxia se juntam a Chris Hemsworth em novo trailer

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) ganhou mais um teaser trailer, dessa vez mostrando um pouco mais dos Guardiões da Galáxia no filme da Marvel.

A prévia mostra a equipe lutando ao lado do deus do trovão, vivido por Chris Hemsworth. Parece que eles terão uma participação maior do que o esperado.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) é dirigido por Taika Waititi, que também trabalhou em Thor: Ragnarok.

O elenco é estrelado por Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Jaimie Alexander e Russell Crowe, entre outros.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022. Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming. Veja o trailer, abaixo.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.