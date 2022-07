Thor 4: Marvel escondeu cena pós-créditos de roteirista

A Marvel continua sempre mantendo tudo em sigilo, e chegou a esconder a cena pós-créditos de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) da própria roteirista.

A roteirista Jennifer Kaytin Robinson voltou a comentar sobre o quarto filme da franquia. A escritora revelou que o estúdio não contou sobre a cena pós-créditos do longa-metragem, para que ela não interferisse ou contasse de alguma forma (via The Direct).

Continua depois da publicidade

“Eu vi isso na estreia com todo mundo. Da mesma forma que eu acho que [Taika Waititi] não sabia que Thor estava voltando, eu não sabia que Brett Goldstein era Hércules”, disse ela.

Ela ainda acrescentou que ficou surpresa com a cena, já que não sabia que Goldstein seria o Hércules, apesar de ter ideia de que o personagem iria fazer uma aparição no MCU.

“Eu sou uma grande fã da Marvel, então Fiquei encantada por ter um momento no filme em que fiquei realmente surpresa”, disse.

Thor 4 quase teve cena de abertura diferente

Jennifer Kaytin Robinson detalhou como aconteceria a cena de abertura, e que o longa-metragem da Marvel traria Jane Foster, e não o vilão Gorr.

“Não sei se posso dizer isso, mas acho que está tudo bem: no rascunho original, na verdade era antes da logo da Marvel. Foi ainda mais cedo no rascunho original de Taika [Waititi]”, revelou ela.

Muito do material original ficou de fora do filme, com a Marvel pedindo apenas um corte de duas horas, e incluindo a mudança na abertura do novo filme de Waititi.

“Sempre foi um momento comovente. No final das contas, tornou-se as origens de Gorr e acho incrível. Mas [o câncer de Jane] nunca seria um momento de surpresa. Sempre foi assim, essa é a história desta mulher. Este é o arco dela, e é aqui que começa”, comentou a roteirista.

Thor: Amor e Trovão já está em exibição nos cinemas e futuramente será lançado no Disney+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.