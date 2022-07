Thor 4: Marvel teria pedido duração de 2 horas

O filme Thor: Amor e Trovão (Thor 4), está causando certas polêmicas. Ao que parece, a Marvel Studios teria pedido ao diretor que o filme tivesse uma duração de duas horas.

Sendo um dos filmes mais curtos do estúdio, os fãs chegaram a estranhar um pouco o tempo de duração. O novo longa-metragem de Taika Waititi 1h59 minutos no corte final (via CBR).

Waititi revelou que o corte inicial possuía quatro horas, e tiveram de cortar muito do material do filme. No entanto, foi a pedido da Marvel, reduzindo duas horas para o corte final.

“Havia um mandato para trazer este filme em menos de duas horas. Isso em menos de duas horas e eles cortaram uma tonelada de coisas deste filme, disse Joanna Robinson, crítica e podcaster que obteve a informação.

Várias cenas ficaram de fora, e algumas envolveram os atores Jeff Goldblum e Peter Dinklage, que chegaram a estar junto do elenco principal.

Chris Hemsworth em Thor 4

Thor: Amor e Trovão, da Marvel Studios, encontra o Deus do Trovão em uma jornada diferente de tudo o que já enfrentou – a procura pela paz interior. Mas a reforma de Thor é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que procura a extinção dos deuses.

Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da Rei Valquíria, de Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – empunha inexplicavelmente o seu martelo mágico, Mjolnir, e se intitula a Poderosa Thor.

Juntos, eles embarcam em uma angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

Taika Waititi, que dirigiu Thor: Ragnarok , retorna para dirigir Thor: Amor e Trovão. Ele também co-escreveu o roteiro do filme com Jennifer Kaytin Robinson.

O filme é estrelado por Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn e Vin Diesel.

Thor: Amor e Trovão já está em exibição nos cinemas e futuramente será lançado no Disney+.

