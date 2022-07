Thor 4 mostra o herói de forma que os fãs não querem ver

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) será o segundo filme da franquia dirigida por Taika Waititi. Embora os dois primeiros filmes tenham uma versão shakespeariana mais clássica do asgardiano, a visão de Waititi do Deus do Trovão foi uma reinvenção completa do personagem.

O cineasta disse em entrevista à Associated Press (via ComicBook), que o seu desejo era transformar o personagem em uma versão que os fãs de longa data nem reconheceriam.

Continua depois da publicidade

“Eu queria mostrar ele em uma luz que a maioria dos fãs de Thor realmente não gostariam se você contasse a eles”, disse o diretor, que também destacou: “Se você dissesse: ‘sim, vou deixar o Thor apaixonado’, provavelmente é a última coisa que um fã de Thor realmente gostaria de ouvir”.

Coincidentemente, Chris Hemsworth disse no início deste ano que havia se cansado do personagem antes de Waititi embarcar no Universo Cinematográfico da Marvel, com Thor: Ragnarok.

“Eu não estava empolgado com o que fiz em Thor 2″, disse o ator em entrevista à Vanity Fair.

Mais sobre Thor: Amor e Trovão

Thor: Amor e Trovão, da Marvel Studios, encontra o Deus do Trovão em uma jornada diferente de tudo o que já enfrentou – a procura pela paz interior. Mas a reforma de Thor é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que procura a extinção dos deuses.

Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da Rei Valquíria, de Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – empunha inexplicavelmente o seu martelo mágico, Mjolnir, e se intitula a Poderosa Thor.

Juntos, eles embarcam em uma angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

Taika Waititi, que dirigiu Thor: Ragnarok , retorna para dirigir Thor: Amor e Trovão. Ele também co-escreveu o roteiro do filme com Jennifer Kaytin Robinson.

O filme é estrelado por Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn e Vin Diesel.

Thor: Amor e Trovão já está em exibição nos cinemas.

Sobre o autor Redação