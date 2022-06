Thor 4: Natalie Portman revela intensa preparação para viver Jane Foster

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega em poucos dias aos cinemas e Natalie Portman, que interpreta Jane Foster no longa-metragem da Marvel, revelou como se preparou fisicamente para o papel.

Em conversa com a Total Film, a atriz revelou que os dublês do elenco de Thor 4 “fizeram as coisas realmente difíceis”, mas Portman ainda teve que se esforçar em alguns momentos.

Isso incluiu trabalhar com o peso da capa, que Portman afirma exigir força na parte superior do corpo.

“Eu treinei por um longo tempo antes e durante, e estava fazendo todo o negócio com shake de proteína. Isso realmente me ajudou a me preparar para o nível de ação que acabamos fazendo. Tivemos dublês incríveis, que fizeram as coisas realmente difíceis, mas ainda há muita corrida e saltos e espadas e lutas de martelo. Foi definitivamente útil ser forte. Para ter esse peso da capa o dia todo, você quer ter alguma força na parte superior do corpo.”

Mais sobre Thor 4

O elenco de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) conta com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Russell Crowe e Tessa Thompson.

O novo filme da franquia, além disso, pode ser um dos mais curtos da Marvel, após sua suposta duração ter sido revelada.

“Thor: Amor e Trovão”, da Marvel Studios, encontra o Deus do Trovão numa jornada diferente de tudo o que já enfrentou – a procura pela paz interior. Mas a reforma de Thor é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que procura a extinção dos deuses.

Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da Rei Valquíria, de Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – empunha inexplicavelmente o seu martelo mágico, Mjolnir, e se intitula a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam numa angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

