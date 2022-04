Thor 4 pode ter inesperada conexão com Venom

Venom fez uma breve aparição no MCU, através das cenas pós-créditos de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa. No entanto, conhecendo a Marvel, isso é um sinal de que coisas maiores estão a caminho.

Desde então, alguns fãs acreditam que o personagem possa ter alguma ligação com o filme Thor: Amor e Trovão, que chega no início de julho aos cinemas, e que Venom tenha um impacto maior do que imaginávamos no MCU.

Entenda a teoria logo abaixo!

Venom e Thor 4: o que tem a ver?

Apesar do próprio trailer do filme ainda não ter revelado o visual de Gorr, o Carniceiro de Deus, interpretado por Christian Bale, várias fotos vazadas já mostraram o personagem aos fãs da Marvel.

Em uma arte promocional vazada, vista na imagem acima, o personagem tem dois “tentáculos” negros que estão saindo de suas costas para atacar Thor e Poderosa Thor, e eles de fato parecem com o visual do Venom. Isso porque Gorr e Venom compartilham raízes nos quadrinhos!

Até onde sabemos, Gorr é um alienígena misterioso que usa como arma a All-Black the Necrosword, cuja origem é muito complicada, mas pode ser resumida como o simbionte original.

Como ainda não sabemos muito sobre o roteiro de Thor: Amor e Trovão, é difícil prever se o novo filme da Marvel será fiel aos quadrinhos, mas não seria muito surpreendente se essa história de origem da HQ fosse, de alguma forma, utilizada também nos cinemas.

Como vimos em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, Venom deixou um pouco de sua gosma simbionte. Segundo essa teoria, ela poderia de alguma forma ter encontrado Gorr, dando a ele os poderes para enfrentar Thor e Poderosa Thor no novo filme, além de introduzir os simbiontes ao MCU.

No entanto, isso é apenas uma teoria, e a resposta oficial chegará aos cinemas no dia 07 de julho, com o lançamento de Thor: Amor e Trovão.