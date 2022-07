Thor 4 tem conquista negativa do MCU

Thor: Amor & Trovão tem provocado reações mistas no público, o filme tem se provado uma grande incógnita no MCU e como consequência batendo metas negativas.

Mesmo com um grande fim de semana de estreia nas bilheterias, a sua pontuação no Rotten Tomatoes é uma das piores da história do MCU. Embora a Marvel Studios seja conhecida por seu excelente histórico no Rotten Tomatoes, o novo projeto do Taika Waititi não foi tão bem.

Continua depois da publicidade

Com uma pontuação de 68% no famoso agregador e com uma média de 6.6/10 da crítica especializada, é um dos mais mal avaliados do Marvel, ocupando o 26º lugar das 29 produções.

Os três filmes com pontuações mais baixas são O Incrível Hulk com 67%, Thor: O Mundo Sombrio com 66% e Eternos com 47%.

Os críticos não são os únicos a dar críticas de Thor: Love and Thunder bem abaixo da média do MCU. Embora a pontuação de “Público Verificado” do Rotten Tomatoes de 84% seja um pouco maior do que a pontuação de 68% dos críticos, a métrica verificada foi introduzida apenas recentemente, então a única maneira de comparar com filmes anteriores do MCU é a pontuação normal do público, que chega com 78%, empatado com Homem de Ferro 3 , Eternos e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura , ficando apenas acima de sete outros filmes do MCU. (via ScreenRant)

Com esse cenário negativo, para piorar a situação do filme, Taika Waititi ainda fez piadas com a qualidade dos efeitos especiais do longa-metragem.

Amor & Trovão está disponível nos cinemas, com grande elenco.

Mais sobre Thor 4

Thor: Amor e Trovão, da Marvel Studios, encontra o Deus do Trovão em uma jornada diferente de tudo o que já enfrentou – a procura pela paz interior. Mas a reforma de Thor é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que procura a extinção dos deuses.

Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da Rei Valquíria, de Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – empunha inexplicavelmente o seu martelo mágico, Mjolnir, e se intitula a Poderosa Thor.

Juntos, eles embarcam em uma angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

Taika Waititi, que dirigiu Thor: Ragnarok , retorna para dirigir Thor: Amor e Trovão. Ele também co-escreveu o roteiro do filme com Jennifer Kaytin Robinson.

O filme é estrelado por Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn e Vin Diesel.

Thor: Amor e Trovão já está em exibição nos cinemas, e com chegada prevista para o Disney+.

Sobre o autor Redação