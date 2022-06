Thor 4 terá grandes participações especiais

Falta pouco para a estreia de Thor: Amor e Trovão, e o diretor sabe como deixar os fãs ainda mais ansiosos pelo novo filme da Marvel!

Em entrevista recente sobre Thor 4, via Comic Book, Taika Waititi foi perguntado sobre as participações especiais do novo longa, já que foram estabelecidas altas expectativas desde as cenas hilárias de Matt Damon e Sam Neill em Thor: Ragnarok, o filme passado da franquia.

Waititi revela que irá satisfazer os fãs, mas que não pode falar muito sobre o assunto porque, “Caso contrário, não será uma participação especial. Você não pode falar sobre isso, ou então eles também poderiam estar no pôster”, afirma o diretor.

Ou seja, detalhes permanecerão em segredo até a estreia do filme.

Mais sobre Thor 4

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) é o próximo filme do MCU. Dirigido por Taika Waititi, o filme tem roteiro assinado pelo cineasta em parceira a Jennifer Kaytin Robinson.

A sinopse oficial também já foi divulgada:

“O filme encontra Thor (Chris Hemsworth) em uma jornada diferente de tudo que ele já enfrentou – uma busca pela paz interior, mas sua aposentadoria é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses (Christian Bale), que busca a extinção dos deuses. Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda do Rei Valquíria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e da ex-namorada Jane Foster (Natalie Portman), que – para surpresa de Thor – inexplicavelmente empunha seu martelo mágico, Mjolnir, revelando-se a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam em uma angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.”

Thor: Amor e Trovão estreia dia 07 de julho de 2022 nos cinemas do Brasil.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.