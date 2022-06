Thor 4 vai resolver grande mistério do herói da Marvel

Um dos mistérios acerca da jornada do deus do trovão na Marvel é exatamente o que aconteceu entre ele e Jane Foster após o segundo filme solo com Chris Hemsworth. Thor: Amor e Trovão (Thor 4) abordará essa questão

Hemsworth revelou que o próximo filme do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) não apenas mostrará o motivo de sua separação, mas também a natureza de seu romance por meio de flashbacks.

Continua depois da publicidade

Enquanto isso, Natalie Portman, que vive a poderosa Thor, confirmou os sentimentos de sua co-estrela, dizendo que gostou de revisitar seu relacionamento.

“Na verdade, não havia muitas evidências para dizer definitivamente: ‘Foi assim que eles se separaram. Isso é o que aconteceu’. Ficou aberto para interpretação, o que foi ótimo, porque nos permitiu fazer essa jornada divertida: ‘Como era o relacionamento deles quando estavam juntos? Como era quando eles estavam se separando? Por que eles se separaram? É uma das coisas mais engraçadas do filme”, disse Hemsworth.

“Foi muito divertido imaginar as partes de seu relacionamento que não tínhamos visto… e as partes difíceis de um cientista namorando um super-herói de outro mundo”, acrescentou Natalie Portman.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022. Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming. Veja o trailer, abaixo.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.