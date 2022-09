Thor 4: Veja a incrível transformação de Christian Bale em Gorr

Em um novo vídeo dos bastidores de Thor: Amor e Trovão, vemos a transformação de Cristian Bale no vilão Gorr.

Mesmo tendo um visual impressionante no filme, o Gorr do MCU não agradou à todos os fãs. Nos quadrinhos o personagem tem aparência bem mais alienígena, com tentáculos estranhos na cabeça e um rosto com aparência menos humana.

Mas, ao invés de optar por um personagem feito por captura de movimentos, a Marvel optou por recriar a imagem do vilão para as telas. A equipe de maquiagem adicionou uma cor cinza e diversas tatuagens e cicatrizes no ator Christian Bale, que interpretou o matador de deuses.

Mesmo não agradando todos os fãs dos quadrinhos, é inegável que a escolha permitiu que a atuação de Bale se destacasse. O Odd Studio, que foi o responsável pela transformação do ator em Gorr, compartilhou um vídeo acelerado mostrando o processo de maquiagem. Veja abaixo:

Thor 4 está no Disney+

Thor: Amor e Trovão, da Marvel Studios, encontra o Deus do Trovão em uma jornada diferente de tudo o que já enfrentou – a procura pela paz interior. Mas a reforma de Thor é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que procura a extinção dos deuses.

Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da Rei Valquíria, de Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – empunha inexplicavelmente o seu martelo mágico, Mjolnir, e se intitula a Poderosa Thor.

Juntos, eles embarcam em uma angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

Taika Waititi, que dirigiu Thor: Ragnarok , retorna para dirigir Thor: Amor e Trovão. Ele também co-escreveu o roteiro do filme com Jennifer Kaytin Robinson.

O filme é estrelado por Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn e Vin Diesel.

