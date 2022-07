Thor 5 terá a maior luta do MCU desde Homem de Ferro vs Capitão América

Alerta de spoilers

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) apresenta Gorr como um vilão formidável para o deus do trovão (e Jane Foster). O filme, no entanto prepara um antagonista ainda maior para o futuro do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

A cena do meio dos créditos de Thor 4 prepara o maior duelo do MCU desde Guerra Civil, quando o Capitão América batalhou contra o Homem de Ferro. Parece que veremos o deus do trovão contra Hércules.

No filme da Marvel, Thor, Jane Foster, Rei Valquíria e Korg viajam para a Cidade Onipotente, o lar dos deuses, para levantar um exército contra Gorr.

Seus esforços falham graças à arrogância de Zeus, que controla a corte e exerce mais poder e influência na Cidade Onipotente. Zeus foi um dos heróis e inspirações de Thor, mas o governante do panteão grego provou ser uma decepção para o filho de Odin.

O plano de Thor muda para roubar a arma de Zeus e o Deus do Trovão acreditou ter maado Zeus antes de pegá-lo e escapar com seus amigos.

Mas, como a cena do meio dos créditos revela, não é tão fácil matar um deus, especialmente um tão poderoso quanto Zeus.

Russel Crowe como Zeus em Thor: Amor & Trovão

A vingança de Zeus

Não só Zeus sobreviveu, mas ele está extremamente irritado com Thor e convocou um de seus muitos filhos para se vingar dele. Nesse ponto entra Hércules, vivido por Brett Goldstein, mais conhecido pela série Ted Lasso.

Hércules representa um grande desafio para Thor. Embora seja um semideus o Hércules da Marvel foi amamentado pelo leite materno divino de sua madrasta, Hera, que elevou sua já poderosa fisiologia a níveis divinos.

Em termos de pura força física, Hércules é um dos seres mais poderosos do MCU, e ele também possui resistência divina, agilidade, invulnerabilidade e um fator de cura que o torna imortal.

Hércules também carrega uma maça dourada que será uma arma importante para combater o martelo de Thor e seu machado.

No entanto, Thor tem poderes e habilidades que Hércules não possui, como seu poder divino inerente de convocar raios.

Dito isso, nada garante que Hércules realmente será o principal antagonista de um possível Thor 5. Resta aguardar para saber qual será o futuro do MCU.

Thor: Amor e Trovão já está em exibição nos cinemas. O filme conta com duas cenas pós-créditos.

