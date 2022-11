Thor: Chris Hemsworth define seu futuro na Marvel

Atualmente, Chris Hemsworth é o ator mais antigo a estar no MCU, com Thor sendo o único membro original dos Vingadores a estar vivo após a Saga do Infinito.

Porém, o tempo dele pode estar chegando ao fim. Depois de Thor: Amor e Trovão (Thor 4), o futuro do personagem ainda não foi decidido, mas não deve ser tão animado.

Em recente entrevista, Hemsworth comentou sobre sua possível aposentadoria do papel, e diz que está interessado em concluir sua participação. Ele sugere que a próxima aparição de Thor possa ser a última (via ScreenRant).

“Sim, com certeza. Eu sinto que provavelmente teríamos que fechar o livro se eu fizesse isso de novo, você sabe o que quero dizer? Eu sinto que provavelmente justifica isso”, disse ele.

“Eu sinto que provavelmente seria o final, mas isso não é baseado em nada que alguém me disse ou em qualquer tipo de plano”, acrescentou o ator. “Você tem o nascimento de um herói, a jornada de um herói, depois a morte de um herói, e eu não sei, estou nesse estágio? Quem sabe?”

Como poderia ser a última aparição de Thor na Marvel?

Há muitas maneiras de encerrar a participação de Thor no MCU, após seu quarto filme, que foi lançado nos cinemas ainda neste ano.

O personagem é um dos mais icônicos da Marvel, e com certeza fará falta para muitos fãs, mas o quarto filme da franquia parece ter preparado o terreno para sua despedida.

Com a introdução da Poderosa Thor, o Thor poderia ser substituído pela heroína, mas isso não deve acontecer, devido ao destino de Jane Foster no MCU.

No entanto, caso Thor 5 seja anunciado, o filho de Odin poderia se sacrificar para trazer Jane Foster, Heimdall e todos os outros personagens de volta à vida.

Além disso, há a chance da história de Thor terminar sem que ele morra em algum filme, deixando a porta aberta para Hemsworth retornar algum dia.

Os fãs especulam que Thor poderia ter uma morte heroica em Vingadores: Dinastia Kang ou Vingadores: Guerras Secretas, lutando contra Kang, o Conquistador.

Por enquanto, o MCU não revelou qual é o próximo passo de Thor, e se ele realmente irá deixar o universo em breve.

Os filmes de Thor estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.