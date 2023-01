Thor: Ragnarok inspirou Homem-Formiga 3, diz Paul Rudd

Paul Rudd, o intérprete do Homem-Formiga no MCU, falou sobre o tom do terceiro filme, em entrevista à revista Empire. Segundo o ator, Thor: Ragnarok serviu de inspiração para o novo filme do herói, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.

Rudd disse que o terceiro filme do Thor inspirou os produtores de Homem-Formiga 3 a tentar algo diferente: “Nós continuamos conversando durante o desenvolvimento [do filme]. Eu fiquei pensando em Thor: Ragnarok, tipo ‘Uau, não podemos acreditar que este é o terceiro [filme do Homem-Formiga], parece tão diferente’. Foi atraente fazer algo inesperado”, finalizou.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania tem tudo mesmo para ser o filme mais diferente da franquia. O recente trailer do longa mostra os heróis tentando desesperadamente manter o vilão Kang preso no Reino Quântico, em cenas que se parecem com um filme dos Vingadores.

Recentemente, Paul Rudd também afirmou que Homem-Formiga 3 terá grandes participações especiais do MCU.

Homem-Formiga e Vespa em Homem-Formiga 3

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) conta com os retornos de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

Kang, o Conquistador, vivido por Jonathan Majors e introduzido na série Loki, é o grande vilão de Homem-Formiga 3, longa que inicia a Fase 5 do MCU e vai explorar mais sobre o Reino Quântico.

A trama vai se concentrar na família Pym e nos heróis principais dentro do Reino Quântico, enquanto tentam lutar para encontrar um caminho para casa.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania chegará aos cinemas em 16 de fevereiro.

Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

